Eligirán el domingo nueva mesa directiva en el Sindicato del Ayuntamiento de Escuinapa

ESCUINAPA. _ El domingo 23 de octubre se realizará la elección de la mesa directiva para dirigir el Sindicato del Ayuntamiento para el periodo 2023-2025, hasta el momento se ha registrado una planilla, informó José Martínez Quintero.

“Se abrió la convocatoria el 12 de octubre y se cierra mañana miércoles 19, hay una planilla registrada, que es la blanca y que encabeza Miguel Ángel Peraza Zataráin”, dijo el presidente de la mesa de elecciones.

Desconoce si el actual Secretario General Jaime Lizárraga Rojas contenderá en esta elección, aunque aclaró que de hacerlo no tienen por qué separarse de su cargo al frente del Sindicato.

“Él (Jaime Lizárraga) sigue fungiendo hasta el 31 de diciembre de este año, la elección es para el Secretario que entra en enero del 2023, no es necesario que se retire de su cargo...la ley lo permite, la reelección, los sindicatos tienen esa libertad internacional, no puedo decir si debería o no separarse del cargo”, dijo.

Es probable que este sea un punto que debe regularse, pero lo que no está prohibido está permitido, por lo que de registrarse como planilla el día de mañana, no tendrá que separarse de sus funciones como Secretario General, así llegaría a la elección.

Informó que la asamblea decidió que el 23 que se realice la votación, emitan su voto los socios que lleguen antes de las 11 de la mañana a participar del evento, quienes lleguen después no podrán hacerlo.

Son 189 o 187 socios los que participarán en la elección, mediante el voto, libre, secreto y directo, en caso de haber una sola planilla registrada, esta deberá de participar de la asamblea y la votación deberá realizarse también, con un voto será quienes los represente.