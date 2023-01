“Es Directora (a quien acusan) tiene horas aquí y en la Isla del Bosque, no sé qué horario tenga, parece que es el problema haya cambios de horarios, tiene que cambiar los demás(docentes), hay personas que están todo el día aquí, no veo que haya problemas para trabajar, a nadie se le han violentado sus derechos”, dijo.

Indicaron que el Secretario dejó de tener el control de todo, pues hasta en los préstamos para vivienda se inmiscuía, beneficiando a algunos maestros como fue la Coordinadora del SNTE a quien, señaló Ortiz Caravantes de haber recibido millones de pesos en ese concepto.

La Secretaria de Dirección Martha Vásquez manifestó que a ellos ni siquiera se les ha informado sobre el conflicto, pero si han visto suspensión de clases afectando a los alumnos y por este tipo de situaciones y por la falta de preparación de los docentes es que no tiene a su hijo de 12 años inscrito en esta institución.

“Tengo un hijo de 12 años el cual no está en esta institución, me duele traer a mi hijo a traer a estudiar aquí, porque me duele tantas carencias y tanta falta de preparación de los maestros, yo pago un colegio porque para mí esta escuela no está a la altura porque le falta mucho y no de infraestructura, de maestros y de la dirigencia de nosotros”, dijo.

Manifestó que se debe dejar que resuelvan el problema los afectados, sin inmiscuir al personal, solo que informen y que cada quien resuelva como considere la situación.

Al respecto de los señalamientos la Directora Aurea Cervantes indicó que la institución ya fue objeto de una auditoria hecha antes del mes de diciembre, la cual fue solicitada por personal inconforme, la cual fue clara sobre el uso de recursos.

“Me siento tranquila, en noviembre vino la Secretaria y se dio cuenta que todo estaba funcionando, vino el Secretario (Joel Teodosio Fausto), la solicitud fue hecha por quienes hoy se manifestaron y todo está bien”, dijo.

Negó que las clases se hayan suspendidos ante la protesta de maestros e indicó que la junta que se tuvo el martes fue solo la mesa sindical, los demás docentes se mantuvieron en sus centros de trabajo, como ocurrió el día de hoy, que, aunque hubo una protesta a las afueras, los docentes estuvieron en las aulas hasta el término de la jornada.