En crisis Bomberos de Escuinapa, denuncian; ahora sí se cuida el dinero, responde Patronato

ESCUINAPA. _No hay interés del Patronato de Bomberos para atender las necesidades de la corporación, pese a que los elementos son pagados en su mayoría por el Ayuntamiento, denunciaron elementos de Bomberos, de manera anónima por temor a represalias.

Manifestaron que en 2 años que han estado al frente un Patronato que avaló el ex Alcalde Emmett Soto Grave, la corporación tiene menos elementos voluntarios y de paga pues no hay un buen trabajo.

“No tenemos equipo para incendios o pre hospitalarios, no hay uniformes, por más reuniones que tenemos con ellos, no tenemos solución de nada, nos han dicho de aumentar sueldos y todo queda en nada”, dijo uno de los elementos.

El Patronato trabaja en ‘guardar’ lo que reciben del Estado, los 60 mil o 65 mil pesos que llegan cada mes, paga un solo elemento pues los 4 restantes son pagados por el Ayuntamiento.

“Nos dan gasolina, pero si nos llenan el tanque y si a los dos días pedimos más porque se acaba, nos la hacen ‘cardiaca’, nos dicen que en dónde la gastamos, ni modo que nos la estemos robando, tenemos que salir a emergencias, somos corporación de emergencia”, dijo otro de los elementos.

El recurso que el Patronato recibe es para solventar las necesidades de la corporación, no para tenerlo guardado, para atender lo que se requiera, es algo que lo han planteado de manera directa a la presidenta Rosa Grave Castro, a la tesorera de quien señalaron no recordar el nombre, pero no hay solución.

La corporación está en crisis pues no hay elementos suficientes para atender lo que viene, al iniciar la temporada de estiaje, el invierno, empiezan los incendios, no hay contrataciones porque no hay pagos, porque no hay interés en la corporación, señalaron.

Los elementos han tenido que buscar a empresarios, a personas que puedan ayudarlos cuando hay necesidades apremiantes, pues el Patronato no quiere responder por ello, manifestaron.

Cuando llegamos encontramos un desastre financiero

y ahora sí se cuidan los recursos: Patronato

La Presidenta del Patronato Rosa María Grave Castro indicó que sí se está dando el apoyo a Bomberos, pero los uniformes están en cotización por ello no se han entregado.

“Los uniformes, las camisetas ya las solicité, pero no me han dado cotizaciones, tengo 15 días fuera de Escuinapa...desde mayo no recibimos el depósito de 65 mil pesos del Estado, estamos en espera de eso”, dijo.

Desde mayo no se les entrega el recurso, informó y el dinero que se tiene también se está buscando comprar un terreno para la corporación, dejar algo, indicó.

En cuanto a la gasolina, preciso, sí están cuidando lo que se gasta, pues antes el combustible lo entregaba el Ayuntamiento y Bomberos acompaña a las emergencias a Protección Civil para emergencias de accidentes, abejas, incendios.

“Sí cuestiona (la Tesorera) qué pasó con lo que gastan, pero nosotros siempre hemos apoyado, se nos han salido 2 bomberos que pagaba el Ayuntamiento y no se han repuesto, pero nosotros siempre estamos apoyando, no sé de la inconformidad”, dijo.

Grave Castro indicó que encontraron un desastre en materia financiera hace 2 años que llegaron, pero poco a poco han salido adelante y se apoya a los elementos con lo que pueden, a veces en lugar de festejos se les entrega dinero en efectivo y en el caso de las fiestas decembrinas ya les comenté sobre hacer una cena.