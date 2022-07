En el Valle de Escuinapa se agudiza el desabasto de agua

ESCUINAPA._ Las comunidades del Valle siguen con desabasto de agua potable, y el consumo de agua de los pozos artesanos no es el adecuado, por lo que es necesario dar solución, manifestó el Regidor Francisco Corona Betancourt.

“Quisiera tener respuesta para mi gente, cuándo será posible, que caiga agua como debe ser, hace un mes o dos meses lo había dicho, la gente me dice ‘me cae media cubeta en la noche’, me gustaría saber qué responder”, dijo el edil pasista.

Los que tienen pozos artesanos utilizan esa agua no solo para bañarse, sino para lavar ropa o trastes, aunque saben que es agua que no sirve debido a que se encuentra en patios, donde también hay fosas sépticas debido a que ninguna comunidad cuenta con drenaje, expuso.

“Créanmente, ando lleno de ronchas, el agua de pozo no es buena, no es saludable para estarse bañando y muchas personas de ahí toman agua, inclusive, se lavan la ropa y friegan los trastes, el agua se contamina cada día más, quiero saber cuándo vamos a arreglar este problema”, señaló el regidor originario de una comunidad del Valle.

Señaló que se tiene que dar solución a este tema, pues siempre es algo que como candidatos de todos los partidos se trae como lema, solucionar el abasto de agua en el municipio y cuando se llega a gobernar, esto no se concreta.

La población no acude a pagar el agua potable y es porque no tiene el servicio como es debido, dijo, no es que incite a no cumplir con esto, pero por lo menos se les debe motivar con un ‘chorrito de agua’, manifestó al Cabildo.

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez precisó que la Jumapae tiene problemas severos no solo en lo financiero, sino en infraestructura que quedó obsoleta, que ya dio su vida útil, lo cual hace difícil tener una solución inmediata al abasto de agua potable.

“No es que nosotros no queramos que la ciudadanía no tenga agua, hay que verlo desde la raíz, las tuberías terminaron su tiempo de vida útil, en las comunidades se paga 50 pesos, no es redituable, tenemos que buscar soluciones”, dijo.

Algunas personas no pagan contratos de agua potable, otras más tienen bombas conectadas a las tuberías y con ello evitan que el agua fluya a otros domicilios, expuso.

En el acueducto Baluarte-Teacapán, detalló, el pozo dejó de abastecer suficiente agua, por lo que se tiene qué pensar en hacer una nueva obra.

García Sánchez informó a los Regidores que en los próximos días el gerente general de la Jumapae, Marco Acosta Salazar tendrá una reunión con ellos para dar los pormenores y diagnóstico de la dependencia, de manera transparente sobre la situación de la paramunicipal y despejar las dudas que tengan.