En Escuinapa acusan al administrador del Hospital General de acoso laboral y malos manejos

ESCUINAPA._ Por acoso laboral y supuestos malos manejos de recursos, trabajadores del Hospital General solicitaron la remoción del administrador, Ramón Liogón Beltrán, y de la delegada sindical, Silvana Contreras.

“Estamos solicitando la destitución del ingeniero Ramón Liogón Beltrán, administrador del hospital, desde que él llegó el hospital está en ruinas, el señor nunca está, se desaparece 15 días, solo viene a viaticar, igual la delegada sindical, que no apoya al personal”, dijo Eliani Lizárraga Medina.

Los trabajadores denunciaron que desde hace unos días han estado colocando mantas donde demuestran su inconformidad, las cuales han sido quitadas por órdenes del administrador, y hoy, antes de la manifestación, el personal de seguridad no les permitía entrar y estaba tomándoles fotos.

“Esa lona la pagó todo el personal del hospital, el señor se molestó porque dijimos la verdad, que ese señor es un corrupto, un ratero, un acosador, estamos hartos, dijo que se iría a la campaña de Mario Zamora, que se vaya, ese señor tiene muchas averiguaciones previas, él y su amigo Fernando Véjar piden el 10 por ciento a cada proveedor en el cobro de facturas”, señaló la trabajadora.

De la situación tiene conocimiento la Secretaría de Salud, pues se lo han hecho sabee, así como el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, pero han hecho caso omiso a la demanda que tienen como trabajadores, manifestó.

El ex director Wilfrido Delgado Pardo señaló que nunca pudo trabajar al lado de quien fungía como administrador porque como responsable del nosocomio, pedía cuentas y fiscalizaba los gastos de Liogón Beltrán, lo cual le molestaba.

“Nunca pudimos trabajar por las ideas, prepotencia de querer manipular el dinero de la Secretaría, desde que llegó aquí venía con la idea de no hacer nada por la ciudadanía de Escuinapa, venía con idea de cómo agarrar dinero, se enojaba conmigo porque la fiscalizaba en el manejo de los proveedores”, dijo.

Después de que salió de la dirección, el administrador pudo hablar a sus proveedores y manejar la situación a su manera, consiguiendo facturas o poniéndolas como consideraba mejor.

Durante la pandemia, señaló, nunca estuvo para apoyarlos en hacer frente a los gastos que se tenían, por lo que hubo que buscar la manera de salir adelante con los requerimientos ante el Covid-19.

“El Jefe de Compras revisaba las facturas, así nos damos cuenta, se presta mucho a doble facturas, todas esas artimañas las reporté, el auto préstamo se lo hice saber al Secretario (Efrén Encinas)”, dijo el ex director.

Una lavadora que compraron por parte del personal, el administrador la puso en venta, pero aun con todas las situaciones que tiene, sigue siendo protegido.

Señaló que en octubre pasado llegó una auditoría del estado y es momento que no entrega lo que le corresponde, pese a que se sabe por muchas personas los antecedentes que tiene esta persona con el manejo de recursos públicos.

La enfermera Rosa Dolores Sáenz López señaló que la inconformidad no es contra el director Eduardo Villaseñor, sino contra el administrador, quien de manera frecuente los acosa en lo laboral y habla de manera despectiva de las mujeres.

“Debe respetar, ha insultado a mucha gente, en lo personal a mí, no me comparo con él, soy una persona preparada, quiero que me respete, dice que soy una persona obesa, ahí sí, en la mañana lo externó, no me gusta estar en esto, ya basta, que escuche el Gobernador, nunca se había visto esto, no estamos en contra del director, sino contra él, venía a sumar gente, no a restar”, dijo.

Los trabajadores indicaron que esperan respuestas de las autoridades de salud, a quienes esperaban hoy lunes, pues se presume que se tomaría protesta a un nuevo director o directora del Hospital General, quien sustituirá a Eduardo Villaseñor.

Se buscó por teléfono al administrador Ramón Liogón Beltrán, pero no respondió las llamadas de Noroeste.