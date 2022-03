En Escuinapa aumenta demanda de enramadas para las Fiestas del Mar de Las Cabras

ESCUINAPA._ La venta de enramadas para las Fiestas del Mar de Las Cabras avanza y los ‘playeros tradicionales’ tienen hasta fin de mes para pagar por su espacio, pues tienen más de 60 nuevas solicitudes para ramadas, informó Gilberto Palomares Plascencia.

“Se han estado vendiendo bien, no hay quien las haya pagado, han venido los playeros tradicionales, el espacio se les tiene guardado hasta fin de mes, el 1 de abril pasan a venta, porque tenemos lista de espera de gente que por primera vez irá”, dijo el encargado de cobrar las ramadas.

Informó que van alrededor de 270 enramadas vendidas, más 20 de las 50 que corresponden a comercios, por las ramadas domésticas o de familias se pagará 1 mil 650 pesos, de estas se harán 720.

Aunque probablemente se tengan que construir más debido a que hay solicitudes de gente que por primera vez acudirá a las fiestas, de personas que quieren vivir la emoción de las Fiestas del Mar por primera vez yéndose a quedar los cuatro días que durará la fiesta.

“Hay como 60 personas en espera de ramada, ya el 1 de abril quienes no vinieron a pagar pasará a venta su espacio, probablemente sí se tengan que construir nuevas ramadas”, dijo.

Ya estamos listos

Las Fiestas del Mar de Las Cabras que se realizarán del 20 al 23 de mayo es una celebración esperada por quienes viven en el municipio y por aquellos que se han tenido que ir y esperan estas fechas para volver a vivir la emoción de vivir cuatro días a la orilla del mar.

“Nosotros compramos dos ramadas, vienen sobrinos, familiares de fuera, todos vamos juntos, esperamos las fechas para convivir”, dijo Yesenia Gómez, quien acudió a revisar el espacio que compra cada año.

Igual lo hace doña Rosa Palacios, que con 79 años, solo ha dejado de ir a la playa los últimos 2 años y ahora, aunque con miedo por el Covid-19 ya tiene todo preparado para mudarse al mar.

“Primero de niña iba con unos tíos, después mamá y papá, después con mis hijos, no me ha dado Covid-19 ni lo mande Dios que me enferme, sí me da miedo pa’ que digo que no, pero vamos 4-5 personas a la ramada, no tengo visita, este año no, nos vamos a cuidar”, dijo.