En Escuinapa, Comisión de Honor y Justicia investiga a policía municipal que detonó arma durante detención

“Mientras se realizan las investigaciones los elementos permanecerán en la base de Seguridad Pública, no estarán participando en trabajos fuera de esta”, indicó.

Informó que los elementos estaban en el operativo ‘rueda segura’ en donde se verifica el uso de casco, pues la tarde del sábado se tuvo un accidente grave donde se involucraron motociclistas.

Los elementos hicieron el alto al motociclista que iba acompañada de otra joven cuando circulaban por la calle Francisco I Madero cerca de las vías del tren, el conductor hizo caso omiso y se hizo perseguir por diversas calles de la ciudad, en algunas se metió en sentido contrario, según el parte informativo.

No paro hasta llegar a la colonia Pueblo Nuevo, donde había personas ingiriendo bebidas embriagantes, el muchacho fue detenido antes de entrar a su domicilio y los vecinos intervinieron para quitárselo.

Los elementos fueron superados en número y al parecer uno de las personas que los estaba agrediendo fue por un machete, por lo que se da este intento de detener a las personas y se escucha la detonación de arma.

“Los policías (agentes) también pueden detener a un motociclista por infringir las leyes, la situación se salió de control, los policías están capacitados, han tenido cursos de Derechos Humanos, pero no debemos olvidar que también son seres humanos, algunos pueden reaccionar de forma prudente otros no, el problema es que una falta que no fue atendida pudo convertirse en un delito”, dijo el Subdirector Administrativo de Seguridad Pública.

El domingo empezó a circular por diversos medios 2 vídeos donde policías municipales mantienen un altercado con vecinos, mientras intentan llevarse a una persona detenida, en el forcejeo por el detenido al parecer un agente detono su arma.