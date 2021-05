$!En Escuinapa destruyen propaganda de Movimiento Ciudadano

El hecho no la intimida, indicó, pues continuará trabajando y en campaña para ser diputada local.

“Me llamaron de Tecualilla, de algunas colonias, que andaban muchachos en motos, además de un carro negro y un carro blanco cortando toda la publicidad, carros que llegaban y pintaban portones, en mi casa así lo hicieron, esto es política cochina, los llamo a los candidatos a un pacto de civilidad”, dijo el candidato a la Presidencia Municipal, Hugo Enrique Moreno Guzmán.

El municipio es uno de los medianos de Sinaloa, estos actos no deben presentarse, debe haber respeto, algunos de los vecinos que fueron afectados le manifestaron que llamaron a Seguridad Pública, pero nadie se presentó a dar el apoyo.

Manifestó que no solo informará a las autoridades electorales el hecho, pero no interpondrá denuncias al respecto, solo espera que más actos de este tipo no se repitan.