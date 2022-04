En Escuinapa, doña María de Jesús, ‘priista de corazón’, apoya al Presidente para no perder su pensión del bienestar

ESCUINAPA._ Doña María de Jesús Viera acudió a votar para que el “dinerito” que le llega no le sea suspendido, o eso teme, dice, si el Presidente Andrés Manuel López Obrador no es ratificado en la consulta de este domingo.

“Soy priista hasta que me muera, pero voto por Morena porque de allá me mandan mi ‘dinerito’, dicen que si no votamos nos los van a recoger el apoyo que nos dan de 70 y Más”, expresa la señora de 80 años.

Tras votar regresa a casa con la consigna de invitar a la gente del barrio a ejercer su sufragio, pues no quiere que los apoyos de los programas sociales, insiste, se terminen.

Las filas empiezan a darse en la casilla del jardín de niños Antonio Aguirre, y como doña María de Jesús, la mayor parte de esos electores son adultos mayores.

Los adultos mayores muestran su apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que siga en el cargo.

“El Presidente va a tener más votación que nunca, mucha gente está viniendo, las que nunca votaban” señaló un adulto mayor