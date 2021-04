$!En Escuinapa, familiares de adultos mayores ‘velan’ para lograr las primeras fichas de la vacuna contra el Covid-19

Durante este día los tumultos no se dieron en el lugar, las personas acataron las recomendaciones y las comunidades que les corresponde esta sede estaban acudiendo.

“En esta zona le toca a muchas colonias populares, pero pocas personas han venido, han sido menos, no sabemos si no quieren ponerse la vacuna, o como es gente que trabaja en el campo, llega tarde y el módulo no sabemos si se cierra”, dijo una de las personas que hacía fila este jueves.

Al lugar llegó don Cruz León Caravantes, en la bicicleta que a sus 81 años aún puede manejar por las calles de la ciudad.

“Aquí vengo, de la vacuna no se ha muerto nadie, si no, no viniera a ponérmela”, dice mientras sonríe.

El adulto mayor indica que este año de pandemia no fue tan difícil, pues casi no sale de casa, la mayor parte del tiempo permanece en el lugar, pues no trabaja y tiene una pensión.

Así que no le costó trabajo cumplir con las recomendaciones de quedarse en casa.