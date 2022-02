En Escuinapa, Juana se queda sin su burro ‘Filemón’ para costearse una mastografía

ESCUINAPA._ Una presunción de cáncer de mama llevó al esposo de Juana Romero Silva a vender a “Filemón”, el burrito con el que a veces se ayudaban para vender leña.

Juana relata que hace 12 años llegó junto a su esposo Renato Ávila Silva desde El Salto, Durango, a vivir en la Colonia Pueblo Nuevo en Escuinapa.

Su casa se ubica en las orillas de la colonia, donde prácticamente no se tienen vecinos.

Hace una semana fue a consulta médica pensando que tenía problemas relacionados con la menopausia; la ginecóloga que la atendió le hizo una exploración en la que se le detectó un bulto en una de sus mamas.

“La doctora me dijo que tenía que irme a hacer una mastografía hasta Mazatlán, porque las del Hospital General no sirven. Nosotros no tenemos dinero, no sabíamos cómo hacerle y mi esposo con tristeza, pero quiere que me alivie, vendió a ‘Filemón’, el burro, para poder hacerme el estudio”, expresa.

El burro se había convertido en algo importante para ellos, formaba parte de ganar un poco más en la venta de leña, de palos que les encargaban, pero tuvieron que venderlo en 2 mil pesos.

“A mi esposo le da tristeza, lo extrañamos, nos quedamos nada más con el fuste, pero me decía que lo más importante era hacerme el estudio”, señala.

A la tristeza por la venta del asno se suma la que siente, porque no sabe cuál es la condición de su mama, el estudio revela un BIS-RAD IV, pero se le tiene que hacer una biopsia.

Aunque su casa está adornada por un jardín, la condición de su vivienda es precaria, en estos 12 años no han podido hacer una vivienda, ni pensar en un estudio mayor o una quimioterapia, manifiesta.

Los 2 mil pesos ya se acabaron, no tienen más que vender, su vivienda hecha de palos y hules dan cuenta de que el dinero que gana en el campo Renato no les alcanza, señala.

“Dicen que cuando me operen, con la biopsia van a saber qué voy a ocupar o si es bueno o malo, yo no duermo, me deprimo, porque no sé qué va a pasar, me siento sola”, dice.

Sus hijos mayores viven en Durango, su hija menor en la Colonia Insurgentes, pero su preocupación es no tener para un tratamiento, de momento no cuentan ni con recursos para la biopsia, aun cuando solo se consuelan de haber vendido a Filemón para poder tener para el estudio.

“Nos dicen que la biopsia cuesta 5 mil pesos, que la lleven a revisar pues otros 3 mil y las consultas también me las van a cobrar, no puedo ni dormir de pensar cómo le vamos a hacer”, expresa la mujer de 53 años.

Si usted desea apoyar económicamente a Juana Romero Silva para que puedan hacerle la biopsia y los estudios correspondientes, puede comunicarse al teléfono 6959512872, con Carolina Tiznado, o a las oficinas de Noroeste en Mazatlán al 6699155200.