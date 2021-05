$!En Escuinapa la falta de agua mata al ganado

El ganado, en la búsqueda de hidratarse, ha llegado a la zona pantanosa de la presa, la que, en menos de una semana bajó sus niveles de agua de manera alarmante, el lodo prácticamente las succiona y mueren quebradas.

“Si se mete un animal ya no sale, el año pasado no se llenó el vaso de la presa y nosotros(ganaderos-ejidatarios) consideramos que no se debió bajar tanto el nivel de agua, se debió dejar una reserva, porque realmente no sabemos si va a llover o vamos a seguir con esta resequedad ¿quién dice que va a llover mañana? No hay esa seguridad”, señaló el ejidatario.

Manifestó que de esa agua depende no solo el riesgo de huertas de mango, sino también un ecosistema como son los animales silvestres y los ganaderos que tienen en esa zona sus animales.