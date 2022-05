En Escuinapa prevén se agudice desabasto de agua a mitad de mayo

ESCUINAPA._ A mediados de mayo podría agudizarse el desabasto de agua en el municipio, ya que en la actualidad se tienen problemas por detalles técnicos en los equipos de bombeo, alertó Margarita Alduenda Pérez.

“El (desabasto) aún no se siente, lo preocupante viene a mitad de mayo, ahorita tenemos problemas de que no llega agua suficiente a algunas colonias, pero es más por problemas técnicos”, dijo la gerente general de la Jumapae.

Explicó que hay colonias como la Insurgentes, en donde no llega el agua por problemas en la bomba que se encuentra en el sistema de rebombeo en la Calle Pino Suárez.

Esto ocasiona que la bomba no trabaje bien en esa zona con las consecuencias de que no llegue el agua a las partes altas, por lo que se suminstra el vital líquido con la pipa que proporcionó la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa.

En colonias como la 13 de Septiembre y Ampliación Juárez, el problema es similar, el agua que llega no es suficiente para surtir a todos los hogares, explicó.

“Los que tenemos son más problemas técnicos, estamos compensando un poquito con la pipa que llegó, llevando agua, un día sí y otro no, a partir del lunes vamos a ir a las comunidades”, dijo.

En el caso de las comunidades sí se tienen problemas y en algunos casos como La Campana o la Loma Gabriel Leyva Solano, es por fallas en obras recién hechas.

El agua, dijo, no se saca a través de esos equipos, pero no pueden resolver en tanto no se trabaje con quienes estaban a cargo de esas obras, los cuales han estado pendiente de los llamados que se les han hecho.

“En la Loma Gabriel Leyva se está revisando el trabajo que hizo una constructora, porque está fallando la obra en lo eléctrico, pero ahí vamos poco a poco”, dijo.

Alduenda Pérez manifestó que probablemente en unos días llegue otra pipa de la CEAPAS para apoyarlos en dar el servicio a colonias y comunidades, con lo que esperan tener una mejor cobertura.