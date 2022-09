$!En Escuinapa, proponen eliminar ingreso adicional que se les da a regidores por presidir una comisión

Señaló que no se les esta otorgando ese recurso, pero de hacerlo se tendría un ahorro de 4 millones de pesos al año, por lo que sería un beneficio para el municipio y no en el de cada uno de ellos como regidores.

“En este punto basándome por lo que está pasando en la ley que tendrían que dar, pero no se esta dando, en mis comisiones no necesito los 12 mil pesos, es algo que para muchas personas se podría manipular a su antojo, no me parece que estén en un reglamento cuando no se apoya a regidores”, dijo.

El regidor del PT Gabriel Astorga Ceja replicó el punto señalando que no se estaba explicando de manera adecuada y derogar ese artículo no representa ningún ahorro pues los salarios de regidores se tienen igual desde hace 9 años pese a la inflación.

“Todos estamos haciendo trabajos, yo por lo menos, tengo informes de comisiones donde si estoy trabajando y se lo puedo mostrar, otras soy secretario (de comisiones) y he hecho dictámenes, otros regidores tienen ese cargo y no lo hacen, tengo informes no solo de las comisiones sino de mes por mes de todas las actividades de trabajo”, dijo.

Indicó que le parecía una falta de respeto no ver el trabajo de los regidores, de la participación que tenían por lo que no compartía esa decisión, a lo que se sumó la regidora de Morena, Vanesa Coronado.

Mientras que el Síndico Procurador José Antonio Prado Zárate indicó que el tema podía tratarse en una mesa de trabajo para que cada uno pudiera tener una explicación detallada, la misma propuesta hizo la regidora del PAS, Jazhel Acosta Alemán.

La decisión fue asumida por la Alcaldesa Blanca Estela García para que se votará el tema y llevarlo a mesa de trabajo, lo que se avalo por mayoría con los votos en contra de los regidores del PT, Gabriel Astorga Ceja, y de MORENA, Vanesa Coronado.