$!En Escuinapa, Sergio Torres dice que habrá un gobierno cercano a la gente

Creará un programa de apoyo a emprendedores con el objetivo de regresar la actividad económica, que por la pandemia de Covid-19 fue afectada severamente.

“Dios nos tiene en la política y le estamos echando ganas, podemos mejorar las condiciones de vida a la gente, darle beca a un joven para que no deje de estudiar, por eso ando aquí”, señaló a simpatizantes reunidos en la plazuela.

Pónganse a trabajar, dice Moreno a los de ‘enfrente’

Hugo Enrique Moreno Guzmán recalcó que su principal encomienda seguirá siendo la salud pública, realizar acciones para prevenir y resolver situaciones como la falta de agua, que las autoridades en turno no han tenido la voluntad de resolver.

“Son una bola de inconscientes que no hacen nada, se dicen querer a su pueblo y no hacen nada, estamos abandonados, los de frente lo único que están haciendo es estar echando, no hay agua, cortan la luz, las calles no sirven, pónganse a trabajar”, dijo.