$!En La Campana, Escuinapa, colocaron un sistema que no es compatible para el abasto de agua

La gente de la comunidad ha demandado que se eche a andar este proyecto, que fue inaugurado en octubre del año pasado, indicó, pero cuando se revisó se dieron cuenta que no había compatibilidad en las líneas de conducción hacia el tinaco, no se podía conectar el sistema eléctrico porque no era 220 voltios, como lo exigía la obra.

ESCUINAPA._ Aunque hay agua en el ejido La Campana, las obras hechas quedaron inconclusas en el sistema eléctrico, por lo que no se ha logrado poner a funcionar el sistema, informó el director de Obras y Servicios Públicos, Jesús Contreras Sandoval.

Pero tampoco se podía conectar la bomba hacia el tinaco, por lo que se tuvo que poner una bomba nueva y un variador de corriente para que la pasara al sistema eléctrico que la obra requería.

“No sé cómo la calaron, porque no se podía conectar, ahí lo que nosotros metimos fue un aparato variador de corriente que te convierte la corriente de 220 a 440, y sí le metimos una inversión de alrededor de 60 mil pesos para echar a andar esa bomba”, dijo.

No pueden hacer responsables a las empresas encargadas de la obra, porque ninguna autoridad de Obras Públicas, Supervisión de Obras Públicas o Presidencia Municipal en su momento revisó los trabajos, y las especificaciones de obra se hicieron como se contrató.

Las empresas, insistió, no son responsables, hicieron el trabajo que se les contrató, no menos, ni más, aunque los sistemas que se colocaron no eran compatibles.

Es probable que el tema sea investigado por el Órgano Interno de Control, quien revisará la obra, de manera que se pueda dejar claro qué es lo que ocurrió.

En estos días se echará a andar la obra con todo el equipamiento que se ha colocado, con el objetivo de que la comunidad ya no padezca la falta de agua, pues el pozo sí tiene agua, solo que la obra no está funcionando, por esos trabajos técnicos que no se hicieron.

Desde hace años el ejido La Campana tiene problemas de abasto de agua porque el pozo que se tiene no funciona.

Durante los últimos tres años cooperaron por insistencia de Jumapae para que se instalara una nueva bomba que no funcionó, y aunque hubo una inversión en un nuevo pozo el año pasado, se inauguró, pero hasta el momento no funciona.