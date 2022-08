En la comunidad de Ejido La Campana les inauguraron obra de agua potable que nunca funcionó

ESCUINAPA. _ La obra de agua potable hecha en Ejido la Campana no funcionó debido a que no fue concluida, por lo que la comunidad sumó un año más sin agua potable y alguien debe responder por ello, señalaron vecinos de ese lugar.

Un grupo de habitantes acudieron ante la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, el Síndico Procurador José Antonio Zárate Prado y con personal del Órgano Interno de Control para informar que deseaban presentar una denuncia contra quien o quienes resulten responsables de que esa obra no haya sido concluida.

“Tenemos años sin agua potable, no vemos solución, el año pasado pensábamos que ya se iba a acabar el problema, pero resulta que no terminaron los trabajos, pero sí inauguraron, no funcionó nunca, se robaron cables de luz, conexiones y estamos peor, alguien debe ser responsable de esto”, dijo Juana Rocío Rodríguez García.

La bomba que se colocó les señalaron que no es del voltaje que se tenía en la línea de luz por lo que no pudo funcionar, su exigencia es que se solucione el problema y que se castigue a quien sea responsable de ello, pues cada vivienda gasta hasta 390 pesos por semana para la compra de agua potable que les llevan en tinacos.

“Estamos hartos de estar comprando agua y no tener solución a este problema, hemos andado en vueltas, que ya mañana, que ya pasado, la realidad es que no tenemos agua y queremos que respondan por la obra que hicieron mal, porque así nunca vamos a tener agua”, dijo Faustino de la Torre.

La denuncia fue presentada ante la encargada de la parte substanciadora del Órgano Interno de Control Francia García Díaz, quien indicó que se trabajara en el tema junto con la Auditoria Superior del Estado que ya tiene observaciones en esa obra.

“Vamos a trabajar de manera coordinada con la ASE, llamar al contratista que venga y termine la obra, es citarlo y ver cómo se soluciona esto, además de hacer una investigación sobre las responsabilidades”, dijo.

Por su parte, el Director de Obras y Servicios Públicos, Jesús Contreras Sandoval, informó que el Ayuntamiento había solicitado ya un recurso del predial rústico por 160 mil pesos aprobados por el Cabildo para la conclusión de obra, pero al ser observada por la ASE esos recursos no pueden ejecutarse.

“Es una obra ya observada por la ASE por un monto de 300 mil pesos, ese nos imposibilita a nosotros para hacer modificaciones como lo teníamos considerado para que funcionara, porque es un derecho del contratista defenderse y resolver esas observaciones, no se le puede coartar ese derecho”, dijo.

En esa obra están implicados 3 empresas, porque una hizo lo relacionado a las conexiones eléctricas, uno más al pozo y otro el equipamiento, irónicamente, aunque la bomba no corresponde al proyecto que requiere la obra, esta no fue observada.

Precisó que buscando dar una solución rápida al problema de agua que se tiene en el sitio, buscaran que la ASE les informe si el Cabildo puede aprobar que se hagan los trabajos que se requieren para que la comunidad no tenga más el problema o si se busca al contratista para acelerar estos trabajos.