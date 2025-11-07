En la Universidad Tecnológica de Escuinapa, clausura rector la Semana Estatal del Conocimiento 2025

En la Universidad Tecnológica de Escuinapa se llevó a cabo el acto de clausura de la Semana Estatal del Conocimiento 2025, con un mensaje de su rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, quien celebró que se hayan realizado distintas actividades en todas las carreras e hizo una invitación a las y los estudiantes a fortalecer la vida académica de la universidad, no solo reproduciendo conocimientos, sino a través de la investigación libre y cuestionando a sus docentes.

La Semana Estatal del Conocimiento 2025, es impulsada por la Coordinación General para el Fomento a la investigación Científica e Innovación en Sinaloa, Confie, y se llevó a cabo del 3 al 7 de noviembre en las instituciones educativas de todos los niveles, en los 20 municipios del estado.