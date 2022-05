En primaria de Teacapán, padres de familia cierran el plantel y exigen atención de la SEPyC

TEACAPÁN._ La primaria “José Matilde Nevares” permanecerá cerrada hasta que las autoridades den solución a la falta de electrificación de la institución, señalaron padres de familia.

“Hasta que veamos solución nosotros vamos a abrir la puerta, son varias solicitudes las que el director ha enviado, pero no vemos solución, está cada vez más fuerte el calor, los niños no aguantan, no hay una sola aula con luz porque se robaron el cableado de toda la escuela”, dijo la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Anabel Arévalo.

Acompañada de otros padres de familia, informó que la escuela permanecerá cerrada en el horario que les corresponde, para pasar la batuta a los padres de familia del turno vespertino, para que ellos continúen con el cierre de la institución.

“No tenemos nada, nada de luz, entonces no nos vamos a mover hasta que nos den solución, porque hasta el momento nos han ignorado, la escuela tiene muchas necesidades, la barda desde el Huracán Willa se está cayendo, no hay techumbre tampoco, por eso los honores a la bandera no se hacen”, dijo.

“Los niños tienen que usar cubrebocas, llegan a veces mareados a la casa, igual les pasa a los maestros, hay maestras embarazadas que igual se sienten mal”, dijo otra madre de familia.

Lo que están exigiendo es justo, señalaron, son 10 aulas, la cocina y la dirección las que fueron saqueadas del cableado eléctrico, los grupos son de 30 niños, el calor se vuelve insoportable al estar tomando clases, les perjudica estar así, señalaron.

“Cuando vienen a pedirte el voto dicen vamos a dar esto o lo otro, a la hora de la hora te mandan por un tubo, la luz, se robaron el cableado, no hay carpas, la barda está tirada desde ‘Willa’, no se ha hecho nada en esta escuela, desde entonces está abandonada”, dijo otra madre de familia.

Señalaron que el tema ya es del conocimiento de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, pues le hicieron llegar un documento sin que hasta el momento obtengan respuesta.

“Hicimos oficio, se lo mandamos a la profesora Graciela Domínguez para que volteara a estos lugares, no ha habido respuesta ni para bien ni para mal”, dijo una abuela de un menor.