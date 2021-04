$!En Teacapán cierran Centro de Salud por no renovar contrato a directora

La SSA decidió no renovar el contrato a la doctora, argumentando que tenían en su poder un documento y firmas de personal de la institución que señalaba malos tratos a ellos y a pacientes, lo cual es falso, precisaron.

Como lo es, el hecho de utilizar los recursos económicos de las cuotas de cobro en el Centro de Salud, como debe ser, y no en gastos personales de la gente que trabaja en el lugar, y que consideran se sintieron afectadas.

“Queremos que la Secretaría de Salud investigue bien de dónde salió ese documento, porque es algo interno, porque al personal del Centro de Salud no le gusta la manera en que se maneja ahora la institución, porque antes el dinero se utilizaba en gastos personales y la doctora lo utiliza en el mismo Centro de Salud”, dijo la señora.

Manifestaron que probablemente la decisión de la Secretaría de Salud, o de quienes dirigen los Centros de Salud, haya sido afectarla, porque desde hace unos meses el medicamento destinado a la sindicatura lo dejaban en Cristo Rey.

Los pacientes de Teacapán surtían la receta en Cristo Rey, por lo que consideran que había dolo y hostigamiento para la doctora.

Después de unas horas, de mantener cerrado el Centro de Salud, al lugar llegó la directora del Centro de Salud de la cabecera municipal, Alba Patricia Bustamante, quien pidió a personal del Comité de Salud que abriera el nosocomio.

No les dio una respuesta positiva sobre la recontratación, pero si la Secretaría de Salud no da respuestas de manera rápida, se realizarán otro tipo de acciones, pues no se puede dejar sin trabajo a alguien que ha demostrado interés por la comunidad, solo porque resulta incómodo para personas que están en grupos de poder dentro de la misma SSA.