$!En Teacapán habitantes cierran el Centro de Salud

La situación ha empeorado con el cambio de encargado, antes se tenía a Concepción Martínez, a quien ya no se le renovó contrato, para poner a Ana Toledo Camacho, informó.

“Ahora hay atención médica de ocho a cuatro, cuando antes era las 24 horas, ahora no hay doctor sábado y domingo, vamos a tener cerrado hasta que venga el secretario de Salud, Efrén Encinas, ya no queremos que esté el mismo personal, que se lo lleven a Escuinapa (cabecera)”, dijo.

El cierre del Centro de Salud es porque se destituyó un Comité de Salud que sí trabaja, que lo está haciendo bien porque tuvieron buena concordancia con la que era encargada hasta hace dos semanas, y porque pudieron darse cuenta que las cuotas cobradas eran utilizadas de manera adecuada para mejorar el nosocomio.

De buenas a primeras, sin tomar en cuenta a la gente del pueblo, las autoridades de la cabecera municipal deciden que además de la doctora encargada hasta hace dos semanas, también se quite al Comité de Salud, por lo que las irregularidades que se tenían como los medicamentos que desaparecían o las cuotas de pagos por consulta, volverán.

“El pueblo es el perjudicado y no vamos a abrir hasta que nos den una respuesta, nosotros ya no queremos el regreso de la doctora (Conchita) porque no la van a dejar trabajar, como ya lo hizo el personal, lo que queremos es que siga el comité para que no vuelvan las irregularidades”, señaló.