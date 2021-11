Indicó que buscaba ratificar a César Augusto Corona Prado, la contratación de Adolfo Medina Castillo, ex Secretario en el periodo de Bonifacio Bustamante Hernández y la contratación de un despacho legal a cargo de un abogado al que mencionó como Cabanillas.

Dado que el abogado a cargo y que fue contratado en años pasados por la Sindicatura que estaba en manos de su ex esposa Olivia Santibáñez Domínguez, no presento jamás informes de trabajo y se encargó de realizar defensa de asuntos personales del ex Alcalde Emmett Soto Grave.