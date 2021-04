Es un golpe a la democracia: Sergio Torres

CONCORDIA.- Sergio Torres recorre las calles de la cabecera municipal y desde aquí reitera su dicho: es un golpe a la democracia que el crimen organizado u otras fuerzas hayan obligado a Esmeralda Zataráin Ruiz, de la Alianza va Por Sinaloa, a renunciar a su candidatura por la Alcaldía.

”Eso es muy triste y lamentable para la democracia y es ahí donde el gobierno estatal y el gobierno federal y el municipal deben investigar, deben aplicar la ley, es triste que esté sucediendo eso en Sinaloa, ¿entonces para qué quieren ser gobierno si no quieren entrarle a los temas? El gobierno es para trabaja, no para disfrutar”, cuestionó.

También, dijo, hay rumores de que la delincuencia presiona en El Rosario, en San Ignacio, mientras el gobierno voltea para otro lado.--La propia Esmeralda Zataráin Ruiz aclaró que renunció por motivos personales, ¿no serían los propios miembros de su partido quienes la llevaron a tomar esa decisión?--, se le cuestionó.--Yo tengo 54 años, no se cuántos tenga usted, pero ninguno de los que estamos aquí nos ocupamos el dedo, la entendemos, yo también soy padre de familia, pero no se vale que los poderes fácticos hayan hecho eso, por eso estoy pidiendo que se investigue, que la autoridad llegue al fondo de lo que pasó ahí, eso es una mala señal en el estado y fuera del estado-, recalcó.

”Ojalá los gobiernos federal, estatal y municipal se apliquen y no permitan ese acto lastimoso pero también vergonzoso a nivel nacional: que el crimen organizado organizado, con presiones haya hecho dimitir a una ciudadana, independientemente del partido que sea, pero con derecho a competir por un cargo de elección popular y que sea la delincuencia la que la haya hecho renunciar”, declaró.

En su caso, dijo que no ha sentido violencia, ha trabajado a gusto, ha recorrido el estado, hasta ahorita no lo ha sentido, pero no por ello va a insensible a lo que le pasa a Zataráin Ruiz.

Torres Félix, acompañado de los candidatos a la Presidencia Municipal, María Emilia Elizondo Rodríguez, a la Diputación local por el Distrito 23, Antonio Zambrano, y la candidata a Diputada Federal por el Distrito 1, Fernanda Peña, recorrió algunas calles del Centro de Concordia, en el que habló a quienes lo escucharon de sus propuestas para mejorar la situación de las mujeres, la seguridad y el empleo.

La Plazuela Morelos lucía tranquila y los negocios de los alrededores abiertos, incluso se veían visitantes.

Los candidatos, acompañados por un pequeño grupo de simpatizantes, caminan por las calles en las que una sola patrulla de la Policía Estatal dio un rondín y no volvió a aparecer.