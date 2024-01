EL ROSARIO._ Ante la lista difundida de los que podrían encabezar las candidaturas a la alcaldía en Sinaloa por Morena, el Síndico Procurador Armando Rodríguez Tirado, expresó que no podría decir hubo el llamado “dedazo” pero sí fue al margen de consulta.

Cabe mencionar que el funcionario se encuentra entre la larga lista de aspirantes a ser el candidato a alcalde por este municipio.

“Yo no puedo decir eso, pero sí que fue una decisión al margen de Consulta... No hubo consulta o que nos digan a quién consultaron para determinar eso, a nosotros no, a nadie más y ni siquiera tuvieron la delicadeza de reunirnos y decir este es el procedimiento, vamos a hacerlo de esta manera o esta otra”, argumentó.