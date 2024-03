EL ROSARIO._ Tras difundirse que la Delegación de Escuinapa de la Cruz Roja no contaba con ambulancia, el delegado estatal, Carlos Bloch Artola, refirió que este es el único caso y ya se atendió.

Ante esta falta, precisó que las emergencias en el vecino municipio de Escuinapa se atendían con una patrulla de Protección Civil.

“Acabo de estar ahí con ellos, todos tienen al menos una ambulancia, el caso de Escuinapa es particular, no es que no tengan sino que están descompuestas”, dijo.

Indicó además que se están realizando estudios para hacer enroques donde delegaciones grandes que regularmente tienen mejor captación compren ambulancias nuevas y enviar otras a Escuinapa en lo que se repara su parque vehicular.

Detalló que la adquisición de una ambulancia para la delegación o su instancia tiene un costo de alrededor de 1 millón 800 mil pesos.

En la actualidad, expuso, Escuinapa tiene el apoyo de una ambulancia de Rosario debido a la cercanía entre los municipios.

“La idea es que cada municipio tenga dos ambulancias; a esto se le agrega un ingrediente adicional, ya no vamos a ser 18 municipios, vamos a ser 20”, indicó.

Destacó que el aumentar dos municipios se traduce al requerimiento de recursos para cuatro ambulancias más.