Escuinapa registra alto porcentaje de deserción escolar

ESCUINAPA._ La falta de asistencia escolar y la alfabetización de niños, niñas y adolescentes es la tarea a cumplir en el municipio, señaló la Secretaria General de SIPINNA, Nuria Alejandra González Elizalde.

La funcionaria estatal señaló que casi un 19 por ciento de los niños, niñas y adolescentes del municipio había abandonado las aulas hasta antes de 2020, pero el número podría haberse duplicado durante la pandemia.

“Quisiera con ustedes generar acciones inmediatas y darles a conocer algunos datos, en asistencia escolar 18. 74 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años no asisten escuela; 20 por ciento, casi 2 mil niños no asisten escuelas, todos juntos debemos ir por ellos y traerlos de regreso a las aulas, estos son datos de antes de 2020, esto significa que seguramente la pandemia, el confinamiento, tal vez se duplicaron de 2 mil a casi 3 mil 500-4 mil niños que no asisten a la escuela en Escuinapa”, dijo.

Estos indicadores se tomaron antes de 2020, y en el municipio se considera que se tiene una población de casi 60 mil habitantes, de éstos un 33 por ciento son niños, niñas y adolescentes, se tienen alrededor de 19 mil 855 menores en ese sector de población.

Al tomar protesta al Consejo Municipal de SIPINNA, indicó que su intención era dar a conocer este tema como un diagnóstico de la situación de los menores, la preocupación y las acciones que se deben realizar considerando los números que se tienen al respecto.

“Debemos saber qué hacía esta tercera parte, van dirigidos estos programas, servicios, acciones, compromisos en materia de política pública, nada más dejar inquietud, muchos temas en que habría que trabajar como son la asistencia a las escuelas y el rezago educativo en niños, niñas y adolescentes”, dijo.

Manifestó que mientras los niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años que no sabe leer en el estado es de 7.93, en el municipio estaba antes de la pandemia en 12.69 por ciento.

ASUME ANA FABIOLA NAVARRO RIVERA SIPINNA

Ana Fabiola Navarro Rivera rindió protesta como Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, como parte del consejo que presidirá en el municipio la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.