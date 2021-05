Estiaje, transparencia y críticas en debate de candidatos a la Alcaldía de Rosario

EL ROSARIO._ Entre propuestas y algunas críticas se realizó el primer debate virtual de candidatos a la Alcaldía por este municipio que realiza el 24 Consejo Distrital Electoral.

El debate fue transmitido a través de las diferentes plataformas del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en punto de las 11:00 horas y fue moderado por Patricia Figueroa.

Los protagonistas de este encuentro democrático fueron Laura Valencia Tamayo, candidata del PRI; del Partido Encuentro Solidario, Celia Gloria Chávez Carrasco; Fuerza por México, Virgilio Sánchez Sarmiento; Claudia Liliana Valdez Aguilar, Morena-PAS; Guadalupe de la Rosa Zataráin, Partido del Trabajo; María Alicia Valdez Medina, Movimiento Ciudadano; Luis Ernesto Gallardo, del PAN.

La encargada de abrir las rondas fue la abanderada del PRI, Laura Valencia Tamayo, quien se comprometió en brindar mejores servicios públicos, alumbrado, un gobierno eficiente y transparente, impulsar el desarrollo económico y obras públicas.

Entre propuestas, la candidata de la fórmula Morena-PAS, Claudia Liliana Valdez Aguilar, fue la única que criticó, a la actual administración y al candidato del PAN a la diputación, Manuel Antonio Pineda Domínguez, al señalar millonarios endeudamientos, falta de transparencia y que se resuelva una concesión de agua a una empresa agrícola.

Además dijo que le llamaba la atención que los candidatos digan que recorrieron el Municipio y aún hay necesidades, por lo que señaló al candidato del PAN ser parte de ese gobierno y por consiguiente de las carencias.

“Le pregunto al candidato del PAN, se queja que no hay servicios públicos, que está en el abandono, que ha recorrido el municipio, ¿no forma parte de ese gobierno, no va por esas siglas?, tienen cinco años gobernando, eso es algo que los rosarenses saben”, aseveró.

Valdez Aguilar, sobre su plataforma electoral, dijo que está el transparentar los recursos, combate a la corrupción y la búsqueda de los mejores perfiles, no estorbar al sector empresarial y la obra pública.

En el cierre el candidato del PAN, Luis Ernesto Gallardo Quintero, respondió a la candidata de Morena-PAS, que él era un candidato ciudadano, así como también que el debate se había mantenido por todos los candidatos como un medio para exponer las propuestas.

“Yo soy candidato ciudadano, que no se nos olvide que la candidata del PAS-Morena acusa de robo de agua por parte de orientales, como Diputada tú lo permitiste, Claudia Valdez; he salido fortalecido de este ejercicio democrático, he hecho propuestas, no ha habido confrontación”, respondió.

En lo que respecta a las propuesta, precisó el apoyo a los sectores productivos, crear la asamblea ciudadana como solución a los problemas del municipio, obra pública e impulsar el desarrollo económico.

Por su parte Guadalupe de la Rosa, destacó que gracias al PT se pudo estar en la boleta electoral, ya que coinciden en la defensa del País.

“Usted, Claudia Valdez, no es de Morena, no pertenece a este proyecto de la Cuarta Transformación, no estuvo en las luchas por construir este partido”, expresó.

La candidata del PT subrayó que hasta el momento, el Municipio ha sido gobernado por candidatos del PRI, PAN y PRD, y de cumplirse el 4 por ciento de lo prometido, la realidad del Municipio fuera otra.

Por su parte, la representante del Partido Encuentro Solidario, Celia Gloria Chávez Carrasco, destacó que la ciudadanía espera que las obras sigan avanzando, fomentar los valores humanos.

Manifestó que un tema importante es la salud, de ahí que buscará gestionar que el Hospital Integral sea Hospital General, donde se puedan contar con todas las especialidades, medicamentos básicos, unidad móvil médica y dos ambulancias más.

Virgilio Sánchez Sarmiento, del Partido Fuerza por México, destacó la falta de confianza de la ciudadanía con los políticos y que la gente está ávida por un gobierno transparente.

“Seremos unos luchadores incansables para que el proyecto de la Presa Santa María se logre, no se pare más, estamos viendo el problema del estiaje grave”.

Dijo que buscará apoyos para pozos artesanos.

La candidata de Movimiento Ciudadano, María Alicia Valdez Medina, destacó que la importancia de las raíces históricas del Municipio, el rescate arquitectónico, el aprovechamiento del ecoturismo, como apoyo al medio ambiente y generación de fuentes de empleos.