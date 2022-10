$!Ex Alcalde de San Ignacio es uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa

PRIMERA DE TRES PARTES



Iván Ernesto Báez Martínez, ex Alcalde de San Ignacio, es uno de los presuntos líderes criminales del Cártel de Sinaloa, según establecen documentos obtenidos de la Sedena por los hacktivistas de Guacamaya.

El 1 de noviembre de 2018 llegó a la Alcaldía de ese municipio sinaloense por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando ya era un presunto “cabecilla” de la organización, se señala en archivos de la mayor filtración de información en la historia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Báez Martínez es, según los documentos, uno de los presuntos “hombres fuertes” de la organización que ahora mantiene como líderes a Iván Archivaldo Guzmán Salazar y a Ismael Zambada García.

El documento, que consta de cuatro hojas, tiene un mapa con los rostros y nombres de personas que para 2017, antes de que Báez Martínez fuera Alcalde, eran quienes mantenían la violencia en Sinaloa.

Ese año es considerado el tercero más violento de la historia de Sinaloa, con 2 mil 239 asesinatos y 945 desapariciones forzadas de personas.

Báez Martínez llegó a ser Presidente Municipal con el apoyo del Partido Verde Ecologista de México. Fue un triunfo contundente e histórico, pues ese instituto político no había tenido tanta votación en Sinaloa como aquella elección de 2018 cuando logró 5 mil 246 votos.

En esa elección el Verde Ecologista decidió ir sin alianzas únicamente en ese municipio y logró la victoria con el presunto líder del Cártel de Sinaloa en San Ignacio como su candidato.

El ex Diputado local, ex candidato a la Alcaldía de Culiacán y ex presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, refrendó su apoyo político durante la carrera de Báez Martínez como Alcalde, debido a que este último fue dirigente de la Asociación Ganadera Local de San Ignacio.

Para 2021, Báez Martínez trató de ser candidato por el PRI para el Distrito 9, donde en 2018 Faustino Hernández Álvarez había sido representante, pero no logró ser nominado. Luego intentó reelegirse pero ya era tarde para el registro, de esa manera perdió la oportunidad de mantenerse en la política local y el Partido Verde la oportunidad de mantenerse en San Ignacio.

Apenas el 8 de octubre de 2022, el presunto líder del Cártel de Sinaloa en San Ignacio tuvo un evento público para convocar a una cabalgata en ese municipio, de acuerdo con un comunicado de la Unión Ganadera local.

Báez Martínez anunció que es un evento cien por ciento familiar, donde participarán cabalgantes de Chihuahua, Tepic y Durango y por supuesto de Sinaloa, donde serán acompañados por el llamado Camino Real con música de banda para terminar con una gran fiesta.

A este evento se espera una asistencia de 7 mil personas a esta cabalgata donde también participará la Asociación de Cabalgadores del Estado de Sinaloa (ACABALES) y otros jinetes procedentes de los sitios ya mencionados.

Señaló que es una fiesta familiar que comenzará desde las 14:00 horas con una comida gratuita para todos los participantes para después comenzar el evento con la compañía del gobernador del estado Rubén Rocha Moya.

