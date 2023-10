EL ROSARIO._ Presidentes de Federaciones pesqueras sostienen que no están en contra de la construcción de las presas en la zona sur, pero que se contemplen los sistemas lagunares en la distribución de agua de lo contrario será el fin de la actividad.

Cabe destacar que esta temporada pescadores del Caimanero se declararon en zona de desastre al no ingresar agua dulce que permitiera regular los niveles de salinidad y por consiguiente un desarrollo viable de la producción de camarón.

“Nos quitaron por completo el agua dulce del (río) Baluarte con esta presa Santa María que se está llevando a cabo ahorita, también la presa Picachos por el (río) Presidio pues, porque son las dos bocas que alimentan estos sistemas lagunares Huizache - Caimanero, y también a Las Cabras (Chametla y Escuinapa) que alimenta el Baluarte, entonces nos quitaron lo principal que es el agua dulce “, informó Gilberto Palafox Uzeta.

Así también el Presidente de la Federación Unidos de la Laguna del Caimanero, aseveró: “Al parecer con la información que tenemos, no estamos contemplados ahí (Proyecto de presas Santa María y Picachos)”.

Manifestó que a El Huizache - Caimanero se encuentra en estado de agonía ya que de acuerdo con estudios de Conselva, si en un lapso de 10 a 15 años el gobierno no voltea a verlos, no le invierte en infraestructura el sistema colapsa, es decir que le queda poco tiempo de vida al sistema y ya se están viendo los resultados.

”Exhortar a las autoridades en este caso a los tres niveles de gobierno les compete esto, a algunos a lo mejor lo económico, pero a los otros les compete la gestión porque vamos recio a donde dice Conselva, está a punto de colapsar esto; entonces el problema es fuerte”, declaró.

En lo que respecta a atención del estero, dijo se requiere que se retire el espigón que se instaló en la boca del río baluarte que impide el ingreso de larva de camarón, al igual que se drague la boca barra.

Palaflox Uzeta argumentó que ya no se trata de que se acerque la autoridad con promesas sino de resolver.”Porque anteriormente hubo otros y nada más prometieron y no se miró ningún avance, esto es de ya, no es de esperar. Eso ya puedo decirle 10, 15 años, y gobiernos han ido, gobiernos han venido, pero con este nuevo gobierno en el 18, nosotros pensamos que la cosa iba a ser diferente y realmente lo estamos viendo igual al menos para el sector pesquero”, acotó.

Francisco Figueroa Plancarte, Por su parte, el presidente de la Federación Guerreros del Sur aseguró que de no recibir la debida ración de agua desaparecerán los sistemas estuarinos.

”No (Sin recibir el aporte de agua), desaparecen los sistemas, así de sencillo. Sí ya están al borde la desaparición, ya están muy envejecidos, entonces de jondearles todo el desecho de la agricultura que salga de contaminación y quitarles el aporte del agua eso es la muerte de la laguna así de sencillo”, sentenció.

Figueroa Plancarte, indicó que de no considerarse en el sur tan sólo se beneficiará a agricultura, ganadería, turismo, posiblemente a todo mundo menos al sector pesquero.

”No estamos en contra de las presas y pudiéramos decir del desarrollo del sur del estado, el sector pesquero es una parte nada más del sur del estado, pero que todo el tiempo han estado los ríos sueltos y cuando está suelto pues llega el aporte del agua en las primeras lluvias”, apuntó.

El dirigente enfatizó que con los ríos se dan buenas condiciones para las pescas pero si los ríos están controlados, “y no tienen un aporte suficiente de agua para que puedan sostener a los sistemas pues realmente eso lejos de beneficiar a los sistemas lagunares los afecta”.

Argumentó que las lagunas no cuentan con otra forma de alimentarse de agua que no sean los ríos, y aunque las bocas estén abiertas las marismas están azolvadas por lo que se requiere su rehabilitación.

”Para poder rehabilitar los sistemas lagunarios se ocupan obras de infraestructura en primer lugar, y hasta ahorita pues no ha habido ninguna obra de infraestructura que pueda rehabilitar a los sistemas, nosotros estamos buscando un proyecto integral”, destacó.

Ambos dirigentes, precisaron que urge se etiqueten recursos para el pago de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), para detectar donde el dragado tenga un mayor impacto positivo así como también acceder programas que mejoren las condiciones de los esteros.

Dichos estudios, trascendió que requieren una inversión por el orden de los 5 millones de pesos.