Familia confirma que Anyella Cota Santos, de Escuinapa, fue encontrada sin vida

ESCUINAPA._ La búsqueda de la maestra Anyella Cota Santos concluyó al confirmarse su muerte.

Aunque la esperanza de que no fuera la joven mujer encontrada en un hotel en Mazatlán se mantuvo durante el jueves, este viernes su familia confirmó en redes sociales que fue localizada sin vida.

La ficha de búsqueda de la auxiliar de maestra de un Jardín de Niños en Santa Teresa, en Mazatlán, circuló el miércoles en los municipios del sur, después de que la mamá de la joven pidió el apoyo para localizarla.

La familia informó que se había dejado de tener contacto con ella el 20 de octubre, por lo que se interpuso la denuncia ante la Fiscalía del Estado y se emitió una alerta del Protocolo Alba.

El miércoles 22 de octubre se informó que en un cuarto de un hotel de la Zona Dorada de Mazatlán se había encontrado el cuerpo de una mujer víctima de homicidio.

Desde ese momento y hasta este viernes, las autoridades no habían confirmado si la víctima era la joven maestra originaria de Escuinapa.

Incluso la familia aclaró en redes sociales que la búsqueda de Anyella continuaba, pues la Fiscalía estatal no le había notificado nada sobre las investigaciones.

Pero ha sido hasta este viernes 24 de octubre en que familiares han informado sobre su deceso y la ficha de búsqueda ha parado.