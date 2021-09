$!Fluye lenta la vacunación contra Covid-19 en Escuinapa

PUEDEN LLEGAR A LA HOSPITALIZACIÓN

Las indicaciones que una enfermera que forma parte del personal de vacunación ocasionó temor entre las personas que estaban listas para recibir la vacunación.

”En las indicaciones nos decía que era una vacuna fuerte, que podíamos llegar a la Hospitalización, no me dan miedo las inyecciones pero me puso nervioso, creo que no es la forma, hubo quién en otra aula que hasta se desmayo” dijo el denunciante.

Precisaron que no todas las personas tienen las condiciones y sensibilidad para este tipo de indicaciones, que en algunos casos puede propiciar ataques de pánico.