$!‘Fue algo feo’, dicen pobladores de Teacapán tras sentir sismo

“Hace mucho como que se sintió, como en los 90, pero no es algo que sintiéramos todos como ahora, el susto sí estuvo fuerte”, dijo otra de las personas.

En la Secundaria Técnica Pesquera, media hora antes realizaron el simulacro nacional del 19 de septiembre.

Alumnos, docentes y personal administrativo estaban en sus labores diarias cuando sintieron que la tierra se cimbraba.

“Fue algo feo, estábamos sentados cuando de repente sentimos el movimiento, me sentí como mareado, empezamos a sacar a los alumnos, a todo el personal, habíamos hecho el simulacro del sismo y se hizo realidad, ni la hora vi de la preocupación”, dijo Gilberto Valenzuela.

El coordinador municipal de Protección Civil, Román Toledo Bustamante, manifestó que tuvieron reportes sobre el temblor en Teacapán, Cristo Rey, el CIP Playa Espíritu y La Concha, al sur municipio.

“Se sintió el temblor en varias comunidades, andamos haciendo revisiones, pero hasta el momento no se ha detectado daños estructurales”, dijo.

Afortunadamente la gente supo cómo actuar, y aunque pareciera que los simulacros como sismo es algo que no sirve para el municipio, la realidad es que Sinaloa se ubica también sobre zonas sísmicas y estos fenómenos se presentan más en lugares donde no se consideraban antes.

“Sí podemos tener un sismo y siempre debemos estar preparados, si hay sismo o replica, lo primero es salir a un lugar despejado, donde no tengamos el riesgo de que nos caiga un objeto como poste, palmera, además de reglas básicas como no correr, no empujar y no gritar”, señaló.