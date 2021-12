Gobierno de Escuinapa denuncia a ex funcionario por llevarse manguera de camión vactor

ESCUINAPA._ El ex director de Bienestar Social presuntamente se llevó la manguera de un camión vactor, el hecho ya está denunciado, informó la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

“A través de una persona este ex funcionario, Ernesto Marrufo, me manda decir que tiene la manguera y me quiere ver, al día siguiente me llama para decirme que quiere verme, yo no tengo que conveniar”, señaló.

La Alcaldesa indicó que después le llamó un trabajador de Jumapae para decirle que la manguera estaba en sus manos y también señalaba querer hablar para establecer un convenio.

“Es una desvergüenza que me llamen y digan ‘yo tengo la manguera porque es mía, cuando sé que fue una donación del Presidente de Acaponeta”, dijo.

El Presidente de Acaponeta Manuel Salcedo se comunicó con ella para informarle que la manguera fue una donación para el vactor, pues acudió a dar un servicio en su municipio.

La donación fue a la Jumapae, no a los funcionarios; ellos argumentan que porque fue a la anterior administración se la llevaron.

Después de que no consiguieron ningún tipo de trato, manifestó, la manguera fue regresada al parecer a Acaponeta, de donde se le ha informado que se la regresarán y se establecerá un documento de donación.

Manifestó que la situación le genera molestia e impotencia, pues por este acto una colonia tiene un mes padeciendo por el derrame de aguas negras y la población de la zona tiene problemas de salud gastrointestinales y un caso de hepatitis que pudiera estar relacionado con este derrame.

Esta manguera es una solución para atender los taponamientos que se tienen, en lo que llega la manguera especial que se mando hacer, que es de 120 metros.