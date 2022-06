Gobierno de Escuinapa erogaría $30 millones por despidos y reinstalaciones

ESCUINAPA._ El Ayuntamiento podría erogar hasta 30 millones de pesos por sentencias laborales, y de momento ya hay conveniados para pagos 14 millones de pesos, informó el Secretario del Ayuntamiento, Luis Alfonso Torres Medina.

“Tenemos una reunión con el Síndico Procurador (José Antonio Prado) regidores, para plantear cómo vamos a atender los laudos que están contra el Municipio, ver cómo vamos a atender la contingencia, acatar los laudos ahorita es de 14 millones de pesos por las reinstalaciones”, dijo.

Indicó que hay reinstalaciones que ya se dieron y con quienes se tuvo que conveniar el pago de sus laudos, esto tienen una estimación de 14 millones de pesos y se espera que se reinstalen más personas para sumar otros 16 millones de pesos.

Ante este problema es que se decidió la reunión con el Ayuntamiento en pleno, de manera que se puedan tomar decisiones, que se prevean este tipo de contingencias en el Presupuesto de Egresos, pues no se tenía presupuestado en este año y se tiene que buscar la manera de atender esas sentencias.

“Hay otros asuntos laborales que vienen en camino y la idea es reunirnos, atacar de fondo, atacar de raíz, que no sean mejoralitos y no patear el bote de administración en administración, son cuestiones y responsabilidad del Municipio, lo estamos viendo como tal, no le echamos la culpa a ninguna administración, tenemos qué atender el tema”, dijo.

DESPIDEN A TRES EMPLEADOS

Torres Medina informó que esta semana fueron despedidos dos personas del área de Ecología y una del área de Ingresos.

“Son rescisiones ordinarias, no forman parte de la reestructura, ni tienen qué ver con el recorte presupuestal, se desincorporaron tres personas y nosotros estamos con la disposición de que se les otorgue lo que constitucionalmente les toca”, dijo.

En el caso de los empleados despedidos se hizo el procedimiento adecuado para dar por terminada la cuestión laboral, se realizaron actas y finalmente vino la culminación del contrato de trabajo.

“Vamos a indemnizar, que se vayan con prestaciones que por ley les toca, si no finiquitan esa parte, consignarlo para que no se sigan generando salarios caídos, que han sido talones de Aquiles y las bolas de nieve como se han venido haciendo”, dijo.