$!‘Habrá gobierno austero y sin corrupción’, señala Rubén Rocha Moya, en Escuinapa

En los sistemas de agua potable, que es una demanda constante del municipio, ejemplificó, esto será posible haciendo reajustes en el presupuesto, lo cual no debe tomarse como una promesa, sino como un compromiso, manifestó.

Hay obras en Mazatlán, Culiacán, que han tenido inversiones de 800 a mil millones de pesos, las cuales permanecen luego como elefantes blancos, esos recursos ya no se dilapidarán, estos se usarán en necesidades que se tengan en cada municipio.

“¿Cuánto se hace con una obra grandota que no sirve para nada?, solo sirve para la corrupción, para que se hagan ricos los funcionarios, vamos a atender lo inmediato, lo necesario, lo que haga feliz a la gente, tan importante es que Mazatlán tenga agua como también Escuinapa”, dijo.

“No vamos a gastar en cosas inútiles, no vamos a robar, vamos a sacarle la vuelta a la corrupción, esos que son corruptos hay que sacarlos, no dejarlos en los ayuntamientos, ser honrado deja dinero, vamos a ser austeros, no andaremos dilapidando el dinero del pueblo” señalo.

Los funcionarios que quieran gastar en cremas para embellecerse, deberán hacerlo de su bolsa, no de los recursos del pueblo, indicó, por lo que en el caso del municipio se hará un levantamiento de las necesidades que se tengan y estas se irán resolviendo.

En tres años de un Gobierno municipal como el que considera encabezara Blanca Esthela García Sánchez, la candidata de PAS- MORENA, podrán abatirse muchos rezagos.

Manifestó que los presidentes municipales tienen el compromiso de hacer un gobierno cercano a la gente, que no tengan que ir a tocar la puerta del Ayuntamiento, sino que vaya a donde están las necesidades.