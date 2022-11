‘Hay quienes ayudan sin tener interés político’: Presidente del PT

ESCUINAPA._ Su interés siempre ha sido apoyar a la gente por lo que no se ve en la boleta electoral del 2024, manifestó el ex dirigente del PAN y nuevo Presidente del Partido del Trabajo, Aurelio Casillas.

“Hay quienes ayudan sin tener interés político, si es cierto vengo de las filas que se comentan del PAN, pero es válido y sano si quieres apoyar a la sociedad, si quieres servir a la sociedad, tenemos experiencia en el trabajo, Aurelio Casillas, es una persona de trabajo, persona que se va a la chamba a las colonias, se ensucia los zapatos”, dijo.

Su salida del Partido Acción Nacional fue razonada pues, aunque comulgó, indicó, con los principios de ese partido no pudo seguir al llegar personas a dirigir este, sin siquiera saber los principios básicos, la doctrina, la visión del partido, por lo que no se siente identificados con ellos.

Acusó que en el caso de la dirigencia municipal observa cómo se han ido a otros partidos, con otros candidatos y proyectos políticos, pero continúan en el PAN y ahora están al frente del instituto político.

Ahora lo que busca como dirigente es atraer a esa estructura y conformarla, ir a los ciudadanos para apoyar la 4 transformación, pues la clase política está en deuda con los ciudadanos de Escuinapa.

DEMANDA CONTRA AYUNTAMIENTO DE ROSARIO ES UN DERECHO

El dirigente del PT que trabajó como Director Jurídico en los últimos 6 meses de la administración del ex Alcalde Manuel Antonio Pineda en Rosario, reconoció que tiene una demanda contra el Ayuntamiento por despido injustificado.

“Estuve trabajando como director jurídico, el derecho de demandar un despido injustificado no se le puede coartar a nadie cualquier persona que sea empleada de empresa o institución tiene derecho de demandar, más cuando despiden de manera inhumana”, dijo.

Su despido fue injustificado, reiteró, la nueva administración pública que preside Claudia Valdez Aguilar no acordó nada, de haberlo hecho se hubiera retirado sin problema, si se hubiera tenido diálogo.

“Puede ser no moral, el derecho no se discute, si a mí se me hubieran acercado, me hubiera ido sin problema, la manera en que se hicieron las cosas no fue buena, si es o no cuestiones morales, tengo mi derecho como ciudadano”, dijo.

Está ejerciendo su derecho y eso no hace que las arcas municipales de esa Tesorería estén afectadas pues hay muchas demandas laborales, pero si existe un acercamiento se pueden llegar a acuerdos para no afectar, manifestó Casillas.