Hay tres casos positivos de Covid-19 en personal de Hospital General de Escuinapa

ESCUINAPA._ Dos enfermeras y un pasante de enfermería son los primeros casos positivos de Covid-19 del personal del Hospital General de Escuinapa en este 2022, y hasta el momento sus casos no son de gravedad, informó el Director del nosocomio, Jesús Daniel Uribe Peraza.

“Tenemos tres casos de contagios en lo que es el personal que trabaja en el Hospital General, dos enfermeras y un pasante de enfermería, tienen síntomas leves, no son de gravedad hasta el momento”, dijo.

Informó que no se considera que pudieran haberse contagiado en la institución, pues es personal que no está en área Covid y no se tienen pacientes hospitalizados.

El contagio es parte de la incidencia que se ha tenido del mes de diciembre ante los casos de Covid-19 que están teniendo un repunte en toda la población, manifestó.

“Es parte del aumento de casos que se han dado en el Estado, que se están viendo en el municipio, en sus casos no hay gravedad porque es personal de salud que afortunadamente está vacunado”, dijo.

Los síntomas en ellos son leves y considera que así se pueden ir dando en personas vacunadas, como si fuera una gripe o un resfriado, pues los pacientes que han acudido a consulta y han resultado positivos, no han llegado con falta de aire o con problemas graves de respiración, la saturación que presentan en oxigenación no es baja, se mantiene estable, lo cual es un punto a favor del personal de salud.

Quienes ya tienen casi dos años de lucha contra el Covid-19 y el mayor problema lo generaba la baja saturación de oxígeno, por lo que los pacientes presentaban problemas para respirar, los casos que han llegado esta semana con enfermedades respiratorias y que han salido positivos a Covid-19 no han presentado esa incidencia.

“Si estamos vacunados tenemos esperanza de que no sea tan agresivo el Covid-19 como los otros años de lo que va de la pandemia”, dijo.

Uribe Peraza informó que el área Covid-19 se mantiene vigente en la institución, con 10 camas disponibles y 4 ventiladores para los casos que se requieran, y lo que esperan ante la nueva ola de contagios es que no se llegue a tener la reconversión hospitalaria, pues hay un gran sector de la población vacunada y eso puede aminorar los efectos ante un nuevo contagio.

En lo que va de la pandemia han muerto tres trabajadores del Hospital General de Escuinapa, dos médicos y un encargado de mantenimiento.