Hospital General de Escuinapa es un nosocomio de apoyo para la región norte de Nayarit y el sur de Sinaloa ante casos Covid-19

ESCUINAPA. _ El Hospital General se convirtió en un nosocomio de apoyo para la región norte de Nayarit y el sur de Sinaloa ante casos Covid-19, pues en la institución se han estado atendiendo pacientes de Acaponeta, Concordia y Rosario, informo el Director del Hospital General.

Manifestó que, aunque en julio hubo días críticos se tuvo que atender a pacientes que venían de fuera, ante la falta de espacios en otros Hospitales del sur.

La incidencia desde hace una semana ha ido a la baja, preciso, pues ya se tienen solo 8 pacientes hospitalizados, de los cuales 3 son del municipio, tres de Rosario, uno de Acaponeta y uno más de Concordia.

“Se nos envían pacientes de Acaponeta, de Concordia, de Rosario, se les atiende porque lo requieren, así ocurrió durante esta tercera ola de la pandemia”, dijo, Francisco Prado Yuriar.

Manifestó que la saturación de hospitales en Mazatlán que era el nosocomio más cercano o de referencia, las familias buscaron opciones y por ello se solicitó la atención en esta ciudad.

“Hemos recibido pacientes de diferentes lugares, lo requerían” dijo.

Afortunadamente, indicó, durante estas últimas dos semanas el número de pacientes ha ido disminuyendo, cada vez se tienen menos solicitudes y necesidad de hacerse prueba Covid-19.

En el caso de los pacientes atendidos reconoció que también se ha atendido a dos menores, dos niñas, una de meses y otra de 8 años, las cuales no fueron a buscar atención por Covid-19, sino que presentaron algún síntoma que amerito realizar los exámenes médicos.

De esa manera se confirmó que eran positivos al caso, pero no presentaron mayor problema en cuanto a su estado de salud, evolucionaron bien, respeto a Covid-19.

El médico indicó que los menores sí pueden agravarse en casos Covid-19, pues también pueden presentar problemas en su sistema inmunológico, a veces tienen carencias alimentarias que pueden propiciar que en caso de ser positivos tengan complicaciones.

Aunque en el municipio no se han presentado casos, no están exentos de ello, por lo que considero que para el regreso a clases es mejor no arriesgar y continuar en casa.

“Las complicaciones de Covid-19 dependerá siempre del tipo de vida del niño, hay niños con carencias alimentarias, que están propensos a enfermedades, es mejor esperar (el regreso a clases) no hay que arriesgar, un repunte en niños sería muy lamentable, tenemos pediatras, pero atender a un niño sin la presencia de mamá o papá, es difícil” dijo.

Pidió a la población no relajarse, continuar con las medidas sanitarias, que, aunque ya no vean la desesperación de las personas en redes sociales buscando oxigeno o que los casos en el semáforo epidemiológico vayan bajando, aún hay enfermos y contagios por lo que es mejor mantenerse en casa.