Hospital General de Escuinapa, referencia para pacientes Covid-19 ante la falta de espacios en Mazatlán: Prado Yuriar

ESCUINAPA._ El Hospital General se ha convertido en una institución de referencia para pacientes Covid-19 ante la falta de espacios en nosocomios de Mazatlán, manifestó el director del nosocomio.

Francisco Prado Yuriar indicó que la demanda de hospitalización es principalmente de pacientes que vienen de Rosario, debido a que el hospital de ese lugar es pequeño.

“Los pacientes atendidos, un 70 u 80 por ciento, son pacientes que vienen de Rosario, nos hablan de que Mazatlán ya dio la orden, pacientes Covid no los manden a Mazatlán sino a Escuinapa, nos están llenando”, dijo.

Hasta el momento son 9 pacientes los que se tienen hospitalizados, se llegó a tener 13 pacientes en días pasados y 10 correspondían a personas de Rosario, indicó.

En estos momentos se tienen 9 pacientes hospitalizados y alrededor de 5 son del municipio vecino, el resto corresponden a este municipio, que, aunque haya casos Covid-19, la mayor parte cursan la enfermedad en casa.

Hasta el momento no han considerado la reconversión para ser solamente Covid, solo se decidieron aumentar los números de camas, poniendo 3 más al cerrar el área de choque.

Se consideró la necesidad de tener esta área disponible para que fueran en total 16 camas para atención a pacientes Covid-19, no se puede pensar en la reconversión, debido a que también se atienden muchos pacientes, por fracturas o cirugías que requieren hospitalización, no se les puede enviar a otro lugar, no hay.

“Si nosotros reconvertimos a Hospital Covid ¿esas personas qué van a hacer? (los de otras enfermedades) tenemos 16 camas Covid, con ese número de camas hemos salido adelante, esperamos no haya necesidad de reconversión”, dijo.

Manifestó que, aunque la institución tiene deficiencias, se sale adelante porque tiene personal comprometido y capacitado, que después de vivir desde el año pasado con la pandemia, están trabajando en dar lo mejor en atención para los pacientes.