Incrementan robos a negocios y asaltos violentos en Escuinapa; piden parar la inseguridad

El hecho los alertó pues, aunque se tienen problemas de personas que presentan presuntamente adicciones, no se había tenido un hecho donde se utilizaran armas.

“De suerte no mataron al muchacho, pero sí le quitaron el teléfono, estamos muy expuestos y la verdad es que deben preocuparse mínimo por tener alumbrado, que haya luz, porque a uno le dan el golpe y no sabe ‘uno’ ni quién”, dijo Óscar Melquiades.

El problema de seguridad continúo en esta semana, indicaron, pues el miércoles de madrugada robaron un negocio de refacciones, en el que se llevaron 2 moto sierras y 7 pilas para vehículo, informaron.

Al parecer fue muy temprano, pues hasta que llegó el dueño del lugar informó a las autoridades, pero el hecho ocurrió a unas cuadras de donde quisieron asaltar.

El Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Juan Carlos Nataren Ovando informó que el percance del sábado donde una persona resultó con lesiones graves, derivadas de un presunto ataque a machetes, fue en realidad una riña.

“Era unas personas que pelearon con machete, no fue asalto”, dijo el Jefe Policiaco.

Sí confirmó que un negocio del bulevar Morelos, cerca de esa zona, fue robado en artículos que se utilizan, pero se tiene al parecer identificado a quien realiza estos actos, pues se le ha detenido.

El problema que se tiene, precisó, es que no hay denuncias, por lo que mientras estas no existan, las personas que están cometiendo delitos lo seguirán haciendo pues no pueden ser detenidos para llevar un proceso por el hecho.