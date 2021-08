$!Incumplen promesa... habitantes de La Concha, en Escuinapa, tienen 3 años esperando apoyo

El “cuartito” no llegó, por lo que las paredes se volvieron a levantar de ladrillo y lodo, la inundación de hace unos días, volvió a dejar la vivienda en una situación de fragilidad.

“Vinieron varias veces después del huracán, me dijeron que me darían una vivienda y hasta ahorita no ha llegado, que se inundara no es siempre, desde el Huracán Willa estamos batallando”, expresa la señora.

Tiene 35 años viviendo en el lugar, no habían padecido por inundaciones, por ello cuando las corrientes del Río de las Cañas, originadas por las lluvias del Huracán Willa, les llegaron no podían creerlo, explica.

Decidió esperar a que el fenómeno meteorológico pasara, ese 23 de octubre de 2018, el viento y la lluvia estaban presente, cuando el agua empezó a meterse al patio y en segundos ya llegaba a la mitad de su vivienda.