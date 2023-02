La campaña que inicio de manera simultánea con los demás municipios, busca parar los números que desde enero han tenido en incremento en casos de dengue no grave que ya acumula 18.

“Van 18 casos de dengue no grave al mes de febrero, se cerró enero con 10 casos, subió a 14 la semana pasada y 4 más esta semana, consideramos que son las muestras acumuladas y que las cifras ya no suban”, dijo el Jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria Jesús Cuauhtémoc Yzabal González.

Indicó que lo que se tiene no es una situación alarmante de dengue, pero con esta campaña masiva de acciones contra el dengue, es probable que se detecten las colonias con más criaderos.

Reconoció que el año pasado solo se tuvieron 2 casos, pero considera que parte del problema es que la situación se está presentando en zonas donde la gente trabaja jornadas largas y no pueden recibir visita del personal de vectores y zoonosis o no se están haciendo las acciones para no tener criaderos.