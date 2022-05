Investigación del hackeo de recursos en Escuinapa está abierta: Prado

ESCUINAPA. _ El hackeo hecho a las arcas municipales en 2016 es un tema que no se ha resuelto y continúa en espera como procedimiento penal, informó el Síndico Procurador José Antonio Prado Zárate.

“El hackeo es un tema activo totalmente, se están siguiendo los cauces normales en ese tema, los tiempos que marcan la ley, los procesos a veces son más largos de lo que los ciudadanos en promedio esperan, pero así es”, dijo el funcionario.

Explicó que aunque es un proceso desde 2016, el tema no fenece legalmente, pues en su momento se denunció, no se dejó esperar para no hacer uso de las herramientas legales.

Cuando un caso no es denunciado en tiempo y forma, el riesgo de que prescriba está presente, pero en temas como estos no es así, porque estaba hecho el procedimiento legal, denunciando este tema.

Pero el tema se ha seguido, se han hecho las investigaciones, se han desahogado las pruebas, por lo que el proceso legal está activo y en espera de resolución.

Lo que esperan es que haya un resultado sobre la denuncia y buscar recuperar el recurso, que sea resarcitorio para la Comuna, pues fueron 1.5 millones de pesos los que se “perdieron” por el hackeo de la cuenta de gasto corriente, precisó.

“El hackeo no pasará de noche, en el momento que se inicia procedimiento se rompe carrera de tiempo, nuestro trabajo es que se dé seguimiento y tenerlo activo”, dijo.

Este expediente judicial es uno de los más importantes que quedó al concluir la administración pasada y aunque en 2016 inició el tema de manera legal, fue en 2019 cuando se aprehendió al ex Tesorero Sergio Barrón Gutiérrez por la Fiscalía de Justicia, el expediente fue iniciado de nuevo en 2020 para deslindar responsabilidades.

En marzo de 2016 más de 1.5 millones de pesos fueron retirados de una cuenta de la Comuna, el Tesorero explicó que desconocía cómo se había dado el hecho pues se encontraba fuera de la ciudad cuando ocurrió y el Banco no le notificó sobre el retiro de recursos de esa cuenta, misma que fue presuntamente depositada a cuentas de terceros.