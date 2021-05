Investigan en Escuinapa gastos por $500 mil en las Fiestas de Las Cabras de 2018

ESCUINAPA. _ La organización de las Fiestas del Mar de Las Cabras de 2018 sigue pendiente de comprobar gastos por 500 mil pesos y el Órgano Interno de Control ya tiene un procedimiento al respecto, informó la Sindica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez.

La funcionaria explicó que este año no se tendrán Fiestas de Las Cabras, pero siguen abiertas investigaciones sobre el uso de recursos de años pasados, entre los que destaca 2018.

“Ya se tiene un procedimiento por las Fiestas de Las Cabras del 2018, es algo que tiene el Órgano Interno de Control, el contralor Marco Antonio Cazares Acosta”, dijo

El expediente lo remitió al OIC pues era un tema que empezó a manejar cuando inició la administración pública, dado que era algo que se había dejado pendiente para transparentar.

Manifestó que es el OIC quien tenía que hacerse cargo de todo el procedimiento a partir de entonces, para buscar que las personas que estuvieron a cargo de la organización respondieran por estos gastos que no se comprobaron y que se tienen pendientes.

Indicó que las fiestas 2019 organizadas por un Comité puesto por el Alcalde Emmett Soto Grave hicieron la rendición de cuentas de manera directa al OIC para que revisara.

Aunque en 2020 no hubo Fiestas del Mar de Las Cabras, el OIC también revisa algunas cuentas de las fechas debido a que el Comité informó que se gastaron entre 100 y 200 mil pesos al haberse iniciado la construcción de enramadas, lo cual fue parado ante la pandemia por Covid-19.

De acuerdo a informes de la Sindica Procuradora, al iniciar la administración pública, las Fiestas del Mar de las Cabras organizadas por un Comité de la entonces Alcaldesa Fernanda Oceguera Burquez, dejó un saldo de 500 mil pesos de recursos que no se comprobó en que se gastaron.

El Presidente del Comité que era el Oficial Mayor Miguel Ángel Angulo Espinoza no comprobó gastos por alrededor de 300 mil pesos, que la Tesorería Municipal facilitó para la organización de la fiesta, mientras que el Secretario Particular de Oceguera Burquez, Carlos Eligio Inzunza no comprobó 200 mil pesos.

Las fiestas 2018 tuvieron como figura principal a la Banda el Recodo en su noche estelar, un grupo que fue auspiciado por el Gobierno del Estado, los informes financieros de esa fiesta quedaron en ceros.