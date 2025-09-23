Invito a Sheinbaum a recorrer Sinaloa a pie: dirigente del PRI

ESCUINAPA._ El dirigente del PRI en Sinaloa, César Emiliano Gerardo Lugo invitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a recorrer el Estado sin el aparato de seguridad que tiene.

“Yo la invito a que venga en camioneta no blindada, a que venga sin escoltas y a que recorra el estado de Sinaloa como lo hacemos todos los ciudadanos de a pie, que conozca lo que estamos pasando en Sinaloa, te aseguró que a si como a presidentes municipales, a artistas les han robado su vehículo, a ella también le habrán de robar el vehículo”, dijo.

Tal como ocurrió a los agentes de la Guardia Nacional, no sé sabe en qué manos están los sinaloenses, señaló.

Se necesita que venga la Presidenta pero sin que parezca que son cortinas de humo, que traiga estrategias reales para resolver el problema de inseguridad que tienen en el Estado desde hace un año.

“Que destine un 100 por ciento de su tiempo a lo que realmente ocupa a Sinaloa que son los hechos de seguridad, que son hechos de alto impacto que vos están sacudiendo todos los días”, dijo.

“Parece que viene a demostrar que en Sinaloa no pasa nada porque viene la Presidenta de la República, pero lo hace con un cerco de seguridad que llega días antes, que acordona dónde estará y no es como viven los ciudadanos”.

Indicó que muchos sinaloenses han muerto en el fuego cruzado de una guerra, es más de un año de violencia.

“El discurso que se maneja no refleja los problemas con que viven los sinaloenses, que lo que anhelan es libertad de poder salir, de hacer su vida, es un riesgo circular por el estado”, indicó.