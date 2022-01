Jornaleros del Valle de Escuinapa denuncian extorsiones de inspectores de Vialidad y Transportes

PALMITO DEL VERDE, CRISTO REY, Escuinapa. _ Para los jornaleros que vienen del sur del País o Durango, sus gastos no solo se dividen en renta o comida, sino en guardar para dar “cuotas” semanales a personal de Vialidad y Transportes para que los dejen transitar, denunciaron.

Existen alrededor de 250 vehículos manejados por mixtecos, principalmente, que vienen del sur del País, quienes al usar estos vehículos para trabajar y llevar a sus familias con los que vienen desde esos lugares, el costo a pagar depende del ‘pasaje’ que trasladen.

“Se cobran de 600 hasta más de mil pesos por semana, depende del número de gente que traigas, si traigo 15, son $600, sí traigo 20 ó 25 personas, es más, ahorita es más cobro si traigo niños, cuando son puros grandes es diferente”, dijo uno de los jornaleros.

“A quien se paga es a quien nos para, si pagamos ya no nos cobran en toda la semana, si no alcanzamos a pagar, nos paran, quien nos pare Chalío, David o Juan Manuel, que son los inspectores, ahorita nada más andan Chalío y Juan Manuel”, señaló otro de los denunciantes.

En el caso de los niños no hay dónde dejarlos, no existen guarderías y muchos menores están en etapa de lactancia, por lo que sus madres tienen que llevárselos porque no toman leche en polvo.

Llevar niños es pasado por alto si se ha pagado la cuota semanal, pueden transitar por donde sea y sin problema, de no ser así, pues es parada segura, señalaron.

“Ellos aprovechan cuando venimos a trabajar, nos quitan lo poco que ahorramos, venimos desde Guerrero, de lejos, pagando pasaje y regresamos igual, no es justo que nos hagan eso, ellos los inspectores tienen su sueldo de dónde estar comiendo, nosotros tenemos que juntar para llevarnos a nuestra casa”, dijo una de las jornaleras.

Casi toda la población de jornaleros que viene al Valle tiene que transitar hasta 24 horas en camión para poder llegar al sur de Sinaloa, lo que trabajan se ahorra para poder llevar a sus casas.

“Ni amanece y ya están en la carretera, ya le están quitando a la gente, imagínese ¿Qué vamos a llevar? Nada, porque nos lo quitan, ‘venemos’ de lejos buscando que comer, para que nos hagan esto, que nos dejen trabajar, rentamos nos cobran 900 al mes, más lo que tenemos que darles, nos ‘ching...’ para ellos”, señaló otra de las jornaleras.

Ya no solo encuentran a personal de Vialidad y Transporte o de Transito en las carreteras, a veces les salen en las brechas, en los caminos saca-cosechas, para que paguen la “cuota”.

“A ellos si les va bien, a nosotros mal, se meten hasta la terracería ya vieron donde chingar, se meten terracería, andamos escondiéndonos, para que lleguen y nos quiten lo que ya le trabajamos”, señalo otro de los denunciantes.

Manifestaron que tampoco Tránsito Municipal deja de buscar las formas en que también les entreguen parte del dinero, pues a veces, aunque no hayan cometido infracciones, buscan multarlos, de esa manera pueden negociar no mandar el vehículo hasta la cabecera municipal.

“El otro día nos querían cobrar mil pesos que, porque iba a exceso de velocidad, que eso le marco la pistola, íbamos a 60, nos dijeron que les diéramos mil pesos, eran Tránsitos, el patrón nos dijo ‘no que te multen’, pagamos 400 allá (en la cabecera municipal) por la infracción”, señaló otro de los jornaleros.

Las denuncias de los jornaleros fueron avaladas por productores, quienes manifestaron que es lamentable que se aprovechen de la gente que viene del sur, a sacar el trabajo del campo.