Juana es atendida por los servicios de salud del Estado; recibe más apoyos económicos

ESCUINAPA._ La Sexta Jurisdicción Sanitaria y el Hospital General iniciaron acciones de coordinación para que la señora Juana Romero Silva inicie el procedimiento de atención para la biopsia y tratamiento, ante la presunción de padecer cáncer de mama.

“Ya me están haciendo la hoja de referencia, me han estado ayudando, la biopsia me dicne que es gratis y que esperan que el jueves, que tengo cita en Culiacán, me puedan hacer la biopsia”, dijo.

Este martes estuvo yendo a las instituciones de salud después de que su caso fue atraído por el Hospital General, y posteriormente por la Jurisdicción Sanitaria 6, manifestó.

En el Hospital General fue atendida por la encargada del área de Mastografía, Lucía Sánchez, por indicaciones del director del Hospital General, Jesús Daniel Uribe Peraza.

Se le sacó la cita en la UNEME Culiacán, dijo el jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria, Jesús Cuauhtémoc Yzábal, quien los contactó para hacer otros procedimientos y que el jueves fuera atendida.

A Juana esto le reconforta, pues pensaba que tendría que hacer todo esto en instituciones de salud privadas, pues inicialmente así se le había informado, y por ello tuvieron que vender hasta su burro Filemón.

El apoyo económico que se le ha otorgado por parte de lectores y personas que vieron su caso a través de un noticiero en redes sociales sigue fluyendo y le estará sirviendo para lo que pueda requerir estos días, y para un probable tratamiento después de la biopsia.

Ya no le quieren regresar a su burro Filemón, lamenta

Aunque el apoyo también se le ha dado para recuperar a su burro “Filemón”, que vendieron para hacerle una mastografía en servicios privados, no ha podido ser usado, pues los nuevos dueños se rehusaron a regresárselo.

“Nos dijeron que ya no nos lo podían regresar para ‘atrás’ (sic), ya no quiso el señor, vamos a ver si compramos otro o a ver qué hacemos, porque nos servía para que mi esposo vendiera carguitas de leña”, expresó.

Juana Romero Silva fue detectada con un bulto en su seno hace una semana, la desesperación por hacerse una mastografía en una institución privada llevó a su esposo a vender a su burro Filemón en 2 mil pesos, era un animal que les ayudaba a conseguir un recurso extra para mantenerse, pues vendían cargas de leña o palos que les encargaban para cercos.

Lectores de Noroeste entregaron hoy 2 mil 500 pesos, más otros mil pesos que le donó la académica universitaria Ana Luz Ruelas.