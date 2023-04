ESCUINAPA._ Karla González perdió, en el Malecón Siglo 21, el salario de la semana que llevaría a casa. Para su fortuna, lo encontró un agente de policía que busco la manera de localizarla y entregarle el sobre con el efectivo.

“A las 6 (de la mañana) tenía que ir por mi cuñada por el malecón, por la orilla iba, eche la bolsa que llevaba el sobre de semana, venía dormida porque trabaje de noche y ya no encontré la bolsa”, expresa.

Se regresó a buscar en el camino, pero no encontró nada, le preocupó porque iba su salario de una semana de trabajo en un empaque agrícola, mil 600 pesos.

Al otro día recibió una llamada de la empresa para informarle que había una persona que había encontrado su monedero con el sobre de raya, mismo que había llamado a Recursos Humanos para determinar si se trataba de un empleado del lugar.

Quien había llamado era el Policía Segundo José Alberto Rosas Alemán, quien en horario de servicio, mientras patrullaba por el malecón, vio el monedero tirado.

“Ojalá toda la gente fuera así y se diera el tiempo de buscar a ver a quien pertenece el dinero, la verdad es que es de agradecer el que haya gente honesta, policías honestos”, dijo.

Por su parte, el agente indicó que mientras realizaba su trabajo alcanzó a ver el monedero, el cual no traía más que un sobre con el logotipo de la empresa agrícola, pero sin credenciales, solo un nombre.

“Esperé a que lo anunciaran en redes sociales, pero como no tenía credenciales tal vez por eso no decían nada, el domingo en la noche vi a Toño Bedolla (parte de la empresa), lo alcancé casi saliendo a Teacapán y le dije que si me daba el número de Recursos Humanos y así fue” dijo.

A través de la empresa contactó a la persona y pudo entregarle el sobre con el salario, manifestó.

“Es que está canijo quedarse sin sueldo, imagínese tantas desveladas, los días de trabajo, uno trabaja para la familia y solo cumplí con mi deber”, dijo.

El agente manifestó que tiene 17 años en Seguridad Pública, es agente segundo y esta es la segunda ocasión en un año que tiene la satisfacción de ver feliz a una familia.

El año pasado pudo localizar a una mujer que tenía Alerta Ámber o Alba del estado de Tabasco, a la cual después de detectarla se le resguardó hasta entregarla a su familia.

“Creo que uno cumple con su trabajo y eso es lo satisfactorio, ese es el deber cumplido”, dijo.