La pequeña Hannah necesita reunir un millón de pesos para trasplante de médula ósea

ESCUINAPA._ La fe y la fortaleza que Hannah, de 4 años de edad, demuestra todos los días a su familia y amigos, es lo que les ha hecho salir a las calles y buscar que su caso se visibilice para poder conseguir más de un millón de pesos que se requiere para un trasplante de médula ósea que requiere.

Hannah enfermó en diciembre pasado, su diagnóstico fue parvovirus, ello la llevó a estar hospitalizada en una clínica particular, pues la posibilidad de contraer una bacteria o Covid-19 en el Seguro Social, en Mazatlán, era mucha.

Esa fue la primera prueba que como padres tuvieron, relata Daniela Sarahi Ramírez Castillo.

Este año, la niña les manifestaba dolor en sus piernas, tuvo fiebre, acudieron al médico, a especialistas, pensaron que se trataba de una fiebre reumática; Hannah dejó de caminar.

“Hannah dejó de caminar por sus dolores de pie, empezó dolor de piernas, calentura, no sabíamos que era, dábamos en que era fiebre reumática por sus dolores de rodilla, se le llevó con reumatólogos, buscamos otros médicos, lamentablemente fue esta enfermedad leucemia linfoblástica”, expresa.

En mayo empezó el peregrinar, fueron 48 días fuera de casa, en el IMSS de Culiacán, donde las historias de otros niños y sus mamás se entrelazaba con la de ellas, indica.

Después del diagnostico empezó el tratamiento, los “aspirados” en su espalda, para determinar el daño, para ver si este aún tenía células cancerosas; para su fortuna, el último estudio les dio la posibilidad de ser candidata a trasplante de medula ósea.

Y es ahí donde empezaron a moverse. Daniela Sarahí había dejado su pequeño negocio de venta de cena, su esposo trabaja para una empresa nacional de frituras, necesitan el apoyo de todos para que ese trasplante sea una realidad, aunque el costo supere el millón de pesos.

“Confío en que podremos lograrlo, un peso puede ser la diferencia para Hannah, ella es una niña con mucha fortaleza, no se ve enferma, ya juega, corre, camina, camina después de que un día después de despertar dijo que ‘papá Jesús’ le había dicho que podía hacerlo de nuevo”, expresa Daniela Sarahí, quien se quiebra por momentos.

Su hija baila, canta, juega, pero sobre todo conserva la fe, sueña con ‘papá Jesús’, con quien además ha platicado les dice, él le devolverá la salud que necesita y que siente que tiene, pues no dimensiona su enfermedad, ya que esta no la ha derrumbado en ningún momento.

“Para mí, mi hija es esa fortaleza, me enseña, la fe que tiene, a veces quisiera correr, me desespero, pienso que es un sueño, pero ella me dice ‘no llores, papá Jesús me aliviara’ y esa fe de Hannah me tiene así de pie”, expresa.

Hannah es derechohabiente del IMSS, pero ellos buscan alternativas de que sea más rápido, saben que en la institución hay trámites que cumplir, pero el tiempo es oro, para quien tiene una enfermedad como la que ella padece, en cualquier momento las condiciones de salud pueden cambiar.

“Si en el IMSS pudiéramos conseguir ese trasplante esperamos, es una esperanza, aunque nosotros hiciéramos los estudios de compatibilidad de mi esposo y mis hijos, los de ella, pero el tiempo, el tiempo debe ser rápido por eso estamos buscando en Monterrey”, dice.

Es mucho dinero, lo asume, pero confía en que pronto llegará ese recurso, en que la solidaridad de las personas se hará presente como la están apoyando con las rifas, con los boteos.

Si usted desea apoyar a Hannah Cristina Crespo Castillo, puede enviar su donativo a la cuenta de Bancomer 4152 3135 4956 6649 a nombre de Christian Natividad Crespo Moreno.