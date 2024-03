“Me hubiera gustado que concluyera su periodo, máximo cuando hay tantos temas pendientes en sindicatura, si pide licencia es porque va a contender por algo, si no, no hubiera renunciado, ahora le pido suelo parejo, no se meta en asuntos del Ayuntamiento, no venga para acá y no sea juez y parte, respete su institucionalidad, si se va, váyase bien como debe”, dijo el regidor Gabriel Astorga Ceja.

Indicó que esperan de Prado Zárate es congruencia, que no acuda más al Ayuntamiento, pues los temas electorales estarán fuera de Palacio Municipal.

“También nos vamos a acostumbrar a que este el carro aquí, el carrito en todos los actos proselitistas ahí estaba, acto proselitista allá está el carro del Síndico, le pediremos al nuevo Síndico que por favor no hagan eso, el carro es oficial, no para andar acarreando gente”, dijo Astorga Ceja.

En la misma sesión de Cabildo se votó por la licencia a la regidora del PAS Jazhel Acosta Alemán que surte efecto del 1 de marzo al 2 de junio, en la misma tesitura los regidores señalaron que esta regidora deja asuntos en temas laborales.

Hay expedientes de trabajadores que no se sacaron para trabajar en el tema de jubilaciones y queda también en el acta pasada el señalamiento hecho por Acosta Alemán que estaría pendiente del uso de recursos en este proceso electoral como encargada de la comisión de Hacienda, lo cual finalmente queda en nada al meter la licencia.